Юниорка Марасанова благодаря тройному акселю выиграла Мемориал Панина-Коломенкина

Фигуристка школы «Звёздный лёд» Анастасия Марасанова из Санкт-Петербурга стала победительницей Мемориала Панина-Коломенкина среди юниорок, выступающих по программе кандидатов в мастера спорта. В короткой программе Марасанова показала только восьмой результат, но в произвольной исполнила тройной аксель, что позволило ей выиграть прокат второго дня соревнований и подняться на итоговое первое место.

Второй стала лидировавшая после короткой программы Агата Петрова, третье место занял москвичка Полина Тихонова из «Хрустального».

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Санкт-Петербург

Юниopки

1. Анастасия Марасанова (Санкт-Петербург, «Звёздный лёд») – 205,72.

2. Агата Петрова (Санкт-Петербург, «Звёздный лёд») – 202,91.

3. Полина Тихонова (Москва, «Хрустальный») – 202,27.