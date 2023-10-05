Агата Петрова — о новой произвольной программе: образ змеи подобрал Мишин

Ученица Алексея Мишина фигуристка Агата Петрова рассказала, кому принадлежала идея её новой произвольной программы, в которой спортсменка предстаёт в образе змеи.

В августе на юниорских прокатах в Новогорске Петрова представляла другую программу, перевоплощаясь во фламинго.

«Я очень рада, что постаралась показать эту программу достойно, на прокатах я не так хорошо её показала. Сейчас было гораздо лучше. Надеюсь, что зрителям и судьям программа понравилась.

Идея поменять программу была моя. Изначально на прокатах мне предложили поменять платье, поскольку очень часто катала предыдущую произвольную программу на соревнованиях. Я решила: «Зачем менять платье, если можно поменять программу целиком?» Я предложила выбрать либо тему Востока, либо какую-то весёлую музыку. В итоге это у нас как-то смешалось. Весёлый Восток получился (улыбается). Образ змеи подобрал Алексей Николаевич (Мишин), не знаю, почему так получилось, но он сказал, что буду катать змею.

Программу ставил Никита Михайлов, он работал с Женей (Семененко), и одновременно с этим Алексей Николаевич сказал ему поставить программу мне. Часть времени он работал с Женей, часть со мной, ему уже успели доставить, и последние два дня занимались со мной. Ушло не более четырёх дней.

Пока неизвестно, на какие этапы Гран-при поеду, знаю, что поеду на поздние, но пока не сказали, на какие.

Что буду катать на показательных? Как и в прошлом году, мы не знали, что я попаду на показательные, так-то будем ставить что-то. Идей нет, найдём музыку и быстренько поставим. Может быть, попробуем что-то новое, джаз, например», — передаёт слова Петровой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.