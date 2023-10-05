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Александра Трусова приобрела люксовый внедорожник Mercedes-Benz

Александра Трусова приобрела люксовый внедорожник Mercedes-Benz
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова сообщила, что купила новый автомобиль.

Спортсменка приобрела светло-серый внедорожник Mercedes-Benz G-класса (или «Гелендваген»), который показала в ролике в своём телеграм-канале. Стоимость такой модели составляет 20–30 млн рублей.

«Сегодня я наконец-то купила машину, которую очень хотела. Какая красота», — говорит Трусова в ролике.

После Олимпиады в Пекине Трусова перешла в группу Светланы Соколовской, но выступила только в двух этапах Гран-при России прошлой осени. В новом сезоне Александра не участвовала в контрольных прокатах фигуристов сборной России. Фигуристка активно выступает в различных ледовых шоу.

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