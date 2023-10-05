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Фигурист Лев Лазарев выиграл Мемориал Панина-Коломенкина среди юниоров

Фигурист Лев Лазарев выиграл Мемориал Панина-Коломенкина среди юниоров
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Фигурист ЦСКА Лев Лазарев стал победителем Мемориала Панина-Коломенкина среди юниоров, выступающих по программе кандидатов в мастера спорта. В произвольной программе Лазарев попытался исполнить четыре четверных прыжка и тройной аксель. Не справился Лев только с четверным сальховом.

Лидировавший после короткой программы Николай Угожаев исполнил четверной лутц и два тройных акселя, проиграв конкуренту в борьбе за лидерство. Бронзовым призёром стал Иван Рамзенков, в активе которого два четверных тулупа и два тройных акселя.

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Санкт-Петербург
Юниopы

1. Лев Лазарев (Москва, ЦСКА) – 268,97.
2. Николай Угожаев (Санкт-Петербург, школа Москвиной) – 255,46.
3. Иван Рамзенков (Санкт-Петербург, академия ФКК) – 245,70.

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