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Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы на Мемориале Панина-Коломенкина

Двукратные чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на Мемориале Панина-Коломенкина, который проходит в Санкт-Петербурге. Фигуристы национальной команды допустили в прокате только одну ошибку. Дмитрий сделал степ-аут при исполнении параллельного тройного риттбергера.

Вторыми после короткой программы идут москвичи Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирёв, третье место занимают Виктория Васильева и Роман Запорожец.

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Санкт-Петербург

Спортивные пары. Короткая программа

1. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) – 75,87.

2. Екатерина Гейниш / Дмитрий Чигирёв (Москва) – 68,73.

3. Виктория Васильева / Роман Запорожец (Москва) – 64,99.