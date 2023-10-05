Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы на Мемориале Панина-Коломенкина
Двукратные чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на Мемориале Панина-Коломенкина, который проходит в Санкт-Петербурге. Фигуристы национальной команды допустили в прокате только одну ошибку. Дмитрий сделал степ-аут при исполнении параллельного тройного риттбергера.
Вторыми после короткой программы идут москвичи Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирёв, третье место занимают Виктория Васильева и Роман Запорожец.
Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Санкт-Петербург
Спортивные пары. Короткая программа
1. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) – 75,87.
2. Екатерина Гейниш / Дмитрий Чигирёв (Москва) – 68,73.
3. Виктория Васильева / Роман Запорожец (Москва) – 64,99.
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