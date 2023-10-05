Бойкова и Козловский: много «Богем» в сборной? Ничего не знаем, мы были первыми!

Двукратные чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали прокат короткой программы, поставленной под песню Шарля Азнавура La Bohеme, на Мемориале Панина-Коломенкина, который проходит в Санкт-Петербурге.

Бойкова и Козловский допустили в прокате только одну ошибку. Дмитрий сделал степ-аут при исполнении параллельного тройного риттбергера.

Козловский. Что сказали тренеры? На самом деле всё в рамках работы, просто Максим в принципе мужчина эмоциональный, с выразительными глазами. Всё в рамках работы, ничего такого. Спросил, зачем я сделал эту ерунду. Я сказал, что примерно то же самое и подумал.

Бойкова. Какая работа была проделана после контрольных прокатов? Очень большой объём работы проделали на сборах, в первую очередь с выбросами — работали Павел Слюсаренко и Егор Закроев. Сильно поменяли технику. В первый месяц вообще ничего не получалось, честно говоря. Потом ещё Максим [Траньков] подключился и свои какие-то нюансы подсказал. То есть это совместная работа. И в первую очередь другая техника.

Козловский. Говорите, много «Богем» в сборной? Ничего не знаем, мы были первыми!

Бойкова. Мы поставили программу сразу после финала Гран-при. Заранее, скажем так. Мы посмеялись, что у нас «клуб богем».

Под песню La Bohеme в новом сезоне выступают Глеб Лутфуллин, Артур Даниелян и Елизавета Осокина/Артём Грицаенко.