Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали, как прошла адаптация в Москве

Двукратные чемпионы России в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали, как прошла адаптация в Москве после перехода из санкт-петербургского клуба Тамары Москвиной в группу Этери Тутберидзе.

Козловский. Адаптация в Москве прошла, акклиматизация тоже. Климат в Москве лучше.

Бойкова. Честно говоря, когда мы летом занимались на улице, очень тяжело, потому что в Москве ветра никогда нет. В Питере всегда ветер есть, и свежо, а в Москве душновато разминаться.

Остались ли с прежними дизайнерами костюмов и швеями — работали дистанционно или ездили специально? Ездили, но у нас швея очень-очень долго с нами работает и все параметры знает.

Козловский. Надо сказать, Саша со своими параметрами лучше справляется, чем я (смеётся).