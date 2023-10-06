Французский фигурист исполнил запрещённое сальто и выиграл турнир в Китае

Чемпион Европы — 2023 французский фигурист Адам Сяо Хим Фа исполнил сальто в произвольной программе на турнире Shanghai Trophy — 2023 в Шанхае (Китай).

Во время проката 22-летний фигурист исполнил сальто назад, что запрещено правилами фигурного катания. По итогам выступления судьи оштрафовали Сяо Хим Фа на два балла, что не помешало ему одержать победу в соревнованиях. За произвольную программу спортсмен получил 198,90 балла и в сумме набрал 282,80 балла. Второе место на турнире занял корейский фигурист Джун Хван Ча, который получил почти на 28 баллов меньше, чем победитель.

Напомним, Адам Сяо Хим Фа стал чемпионом Европы в мужском одиночном катании на турнире, который прошёл в январе 2023 года в Эспоо (Финляндия).