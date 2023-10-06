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Дикиджи — после выступления с ПП на Мемориале Панина-Коломенкина: не хватает выносливости

Дикиджи — после выступления с ПП на Мемориале Панина-Коломенкина: не хватает выносливости
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Фигурист Владислав Дикиджи прокомментировал выступление с произвольной программой на Мемориале Панина-Коломенкина. 19-летний спортсмен впервые исполнил ПП с тремя четверными прыжками.

«Ощущения, честно говоря, не очень. Одно дело прыгать, одно дело катать, а другое — всё вместе это комбинировать. Мне очень обидно за то, что я очень хорошо подготавливался к данным соревнованиям, но всё равно, сколько бы я ни готовился, очень тяжело катать. Немного мне не хватает выносливости: если первую половину я ещё как-то бодро катал, то потом уже тяжеловато стало.

Почему взяли «Времена года» в короткой программе? Мой постановщик Александра Евгеньевна Панфилова предложила мне такой вариант, мне понравилось, и мы начали ставить эту программу.

Что касается Гран-при, пока что мне неизвестно, на какие этапы поеду. Куда скажут — туда и поеду.

Задачи на сезон? Мне важно, чтобы я докатывал программы, катал их чисто. Остальное мне не особо важно. Если буду хорошо катать, думаю, буду на пьедестале. Поэтому основная задача — катать чисто: и технически, и по рукам, и по скольжению», — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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