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Роман Костомаров показал, как тренируется на протезах на лестнице

Роман Костомаров показал, как тренируется на протезах на лестнице
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров в своих соцсетях разместил видео, на котором тренируется на протезах на лестнице.

В ролике российский спортсмен в быстром темпе поднимается по лестнице, перешагивая через одну ступеньку.

«Врываюсь в московскую суету. Хочу скоро через две шагнуть», — написал Костомаров под видео.

Напомним, в январе текущего года Костомаров был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии. Из-за стремительного развития заболевания у спортсмена начался некроз тканей. Врачи приняли решение частично ампутировать Костомарову ноги и руки. Позже Костомарову провели процедуру протезирования ног. Ранее в этом месяце фигурист протестировал пробный протез руки и с его помощью написал первое слово.

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