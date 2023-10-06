Андрей Мозалёв: мужское одиночное катание сейчас становится самым интересным видом

Чемпион мира среди юниоров и бронзовый призёр чемпионата России Андрей Мозалёв прокомментировал своё выступление на Мемориале Панина-Коломенкина.

«Первый элемент не получился, с сальховом есть небольшие проблемы. Но это мне не помешало дальше поехать и всё сделать, доехать до конца. Как расцениваю этот старт? Как прокат перед этапом Гран-при в Уфе, который уже на следующей неделе будет.

Что случилось во время короткой программы? Наверное, так как это всё-таки родные стены, не было того соревновательного волнения, адреналина, а адреналин чаще всего помогает. Здесь такого не было, я будто на тренировке был, хоть тут были и зрители, но не было такого запала. Сегодня уже был запал чисто из-за короткой, потому что она у меня не лучшим образом сложилась. Хотелось всё-таки показать, что я умею хорошо и чисто кататься.

В целом я, конечно, недоволен. Я не знаю, что мне надо сделать, чтобы я был полностью доволен. Но лучше здесь всё плохое оставить и уже с чистой головой идти на более серьёзные турниры.

Серьёзная конкуренция? В этом и есть интерес, что есть соперники, есть с кем соревноваться, они заставляют двигаться дальше, расти, учить новое, быть лучше. Согласен полностью, что мужское одиночное сейчас становится самым интересным видом», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.