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Дмитрий Алиев стал победителем Мемориала Панина-Коломенкина

Дмитрий Алиев стал победителем Мемориала Панина-Коломенкина
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На Мемориале Панина-Коломенкина, который проходит в Санкт-Петербурге, завершились соревнования мужчин в произвольной программе. По итогам выступлений с короткой и произвольной программами победителем соревнований стал фигурист Дмитрий Алиев, набравший в сумме 289,99 балла.

Второе место занял Глеб Лутфуллин. Его общая оценка составила 287,88 балла. Третье место на соревнованиях занял фигурист Макар Игнатов, который по сумме двух выступлений набрал 281,89 балла.

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Санкт-Петербург
Одиночное катание, мужчины.

1. Дмитрий Алиев – 289,99 балла.
2. Глеб Лутфуллин – 287,88.
3. Макар Игнатов – 281,89.
4. Андрей Мозалёв – 259,00.
5. Семён Соловьёв – 252,81.
6. Владислав Дикиджи – 250,91.
7. Матвей Ветлугин – 245,39.
8. Фёдор Зонов – 243,38.
9. Александр Мельников – 236,65.
10. Арсений Димитриев – 227,83.

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