«На мировой арене оценки будут другие». Алиев — о победе на Мемориале Панина-Коломенкина

Российский фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал выступление на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Спортсмен стал победителем в соревнованиях в мужском одиночном катании.

«Было непросто сегодня выступать, были эмоции разные перед самим прокатом. Немножко ожидание меня смутило, потом я понял, что движуха растёт. Какие-то отвлекающие факторы были, два раза я надевал ботинки, потому что чуть-чуть меня смутили люди. По прокату — всё в штатном режиме. В конце пришлось догонять музыку, из-за того что опаздывал. Программу корректировал, местами менял прыжки. Но в целом я удовлетворён тем, что не бросал программу, старался всё равно дать эмоции.

290 баллов? Да, на мировой арене оценки будут другие, но наши судьи очень высоко квалифицированные люди, многие из них судят на международной арене. Я думаю, что всё идёт так, как должно идти. Если сегодня такие баллы, значит, сегодня судьи меня оценивают так.

Посвятил программу тренеру? В этой программе два смысла заложено. Это «Памяти Карузо», но это не грустная память, а добрая, что мы застали его музыку. У меня случилась такая ситуация летом — ушёл мой тренер из жизни, Вячеслав Максимов, который вложил в меня всё. И так совпало, что в центре программы я машу рукой, будто провожаю в светлое будущее. И да, я подумал, что это программа очень подходит для моего первого тренера. И я посвящаю её тренеру и Карузо. Эмоции иногда захлёстывают, но когда стараюсь балансировать и быть здесь, тогда всё нормально.

Мотивация? Возможность радовать российскую публику. Доставлять болельщикам удовольствие и получать кайф от того, что я делаю. Если я закончу фигурное катание сейчас… Я ещё не нашел дело, которым я буду заниматься с такой же любовью и с такой же отдачей», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.