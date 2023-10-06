Игнатов: прокат с ПП на Мемориале Панина-Коломенкина рабочий. Можно было сделать почище

Российский фигурист Макар Игнатов высказался о своём выступлении с произвольной программой на Мемориале Панина-Коломенкина. По итогам двух прокатов Игнатов занял итоговое третье место на соревнованиях. Победителем турнира в мужском одиночном катании стал Дмитрий Алиев.

«Я сегодня последним катал, это такой навык, который нужно нарабатывать и нарабатывать, потому что есть много шансов перегореть. В целом собрался, можно было некоторые элементы сделать почище. Прокат оценю как рабочий. Благодарность болельщикам, которые поддерживают. Я в том числе катаюсь и для них. Очень ценно и радостно, что они приходят болеть в не самое удобные время, в будни днем. Это очень классно», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.