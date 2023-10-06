Глеб Лутфуллин: давайте смотреть не на баллы, а на программу в целом

Фигурист Глеб Лутфуллин прокомментировал прокат произвольной программы на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Лутфуллин стал лучшим во второй день соревнований, что позволило ему занять второе место в итоговом зачёте.

«Недоволен своим катанием чуть-чуть, в прыжочке первом немного накосячил, по дыхалке не доехал, вращения последние два были не очень хорошие. Если смотреть на целое состояние… Давайте смотреть не на баллы, а на программу в целом. Конечно, мы катаемся, чтобы получить хорошие баллы, но на данном этапе нужно оценивать.

По факту в программе четыре части, медленная музыка, часть со словами, марш и затем быстрая музыка. В первой части я писатель, в начальной позе, мне приходят какие-то идеи. Во второй части я увидел девушку, в которую влюбился, и её катаю. В третьей части я показываю любовь, там есть жесты, объятья, в четвертой части она пропадает, я начинаю суетиться, в бешенстве. У писателей же был неустойчивый характер, у меня такое же состояние. В конце я не выдерживаю, девушки нет, писанина не получается, всё плохо и я вешаюсь», — передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.