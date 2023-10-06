Глеб Лутфуллин: люблю такие убийственно-лирические музыки

Фигурист Глеб Лутфуллин, ставший вторым на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге, рассказал о роли музыки в его программах.

Произвольная программа Лутфуллина поставлена под три композиции Edo Notarloberti «Rose and Air», «Dark Tango» и Hurts «The Water».

«Я сейчас осознал, что очень тихо музыка играла, если бы было громче, то было бы больше взрыва. Думаю, можно чуть погромче, побольше звука дайте! Именно в музыке зритель хлопает. Естественно, если бы быстрая часть была бы немножко раньше, то есть на дорожке, наверное, это намного больше помогло. Так как тело, бывает в наушниках сидишь, в машине, там ещё где-то, и у музыки начинается быстрая часть… у меня, например, я на в наушниках иду, быстрая часть музыки, и тело само начинает ускоряться. То же самое если бы программа в концовке была бы немного быстрее, то, скорее всего, у меня тело намного быстрее шло. А так как музыка сейчас была тихая и немножко слышна мне, я и сам устал, и музыка. Думаю: «Можно доехать мне?»

Почему остался посмотреть прокат Дмитрия Алиева? Наверное, сначала отходил от своего проката, выдыхал. А если касаясь программы, то просто всегда интересно посмотреть соперников и видеть какие-то тайны, наверное. Всё равно что-то новое можно увидеть, мы же всё разные. Я, бывает, всегда пересматриваю программы, хочется посмотреть, как они представляются на льду.

Какие программы мне ближе — пессимистичные или оптимистичные? Люблю, наверное, такие убийственно-лирические музыки. Потому что такие зажигалочки я чувствую их, но у меня не получится их передать. А если в короткой у меня сил хватает, я всё передаю, пытаюсь. Но больше по душе лирик. А есть ещё быстрая лирическая музыка. Вот которая у меня в конце вы слышали, она относительно быстрая лирическая. То есть всё равно есть отличия в музыке.

Говорите, часто по сюжету умираю в конце программы? Наверное, совпадение, потому что мне с хореографом Елизаветой Навиславской очень интересно, мы постоянно придумываем какие-то новые идеи. Когда я был маленьким, я как-то больше чувствовал, наверное, больше энергии было, и постепенно она куда-то уходила. Но буквально недавно у меня какой-то щелчок произошёл, что я опять стал какие-то фишки придумывать. И мы с Елизаветой работали над произвольной программой и искали какие-то фишки. И я в конце держу рукав и что-то хочется сделать: «О, повешусь я!» — передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.