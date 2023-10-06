Бойкова и Козловский выиграли соревнования спортивных пар на Мемориале Панина-Коломенкина
Двукратные чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу в соревнованиях спортивных пар на Мемориале Панина-Коломенкина, который проходит в Санкт-Петербурге. Второе место заняли москвичи Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирёв. На третье место после неудачи в короткой программе поднялся ещё один столичный дуэт Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.
Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Санкт-Петербург
Спортивные пары
1. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) – 215,67.
2. Екатерина Гейниш / Дмитрий Чигирёв (Москва) – 196,78.
3. Наталья Хабибуллина / Илья Княжук (Москва) – 192,27.
4. Виктория Васильева / Роман Запорожец (Москва) – 168,17.
5. Майя Шегай / Игорь Шамшуров (Санкт-Петербург) – 163,62.
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