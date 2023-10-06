Бойкова и Козловский сказали, что выступали на Мемориале Панина-Коломенкина после болезни

Двукратные чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский после победы в соревнованиях спортивных пар на Мемориале Панина-Коломенкина, который проходит в Санкт-Петербурге, признались, что выступали на соревнованиях после болезни.

«Устали. Могу сказать — приятно, что мы начинаем сезон дома, на арене, на которой начинали нашу совместную карьеру и много выступали. Рады выступить дома, рады победить. Конечно, немного контрастирует наше сегодняшнее выступление с контрольными прокатами. К прокатам мы были готовы здорово, провели полноценный тренировочный сбор по подготовке. Подготовительный процесс к этому турниру был смазанным: сначала Саша заболела, потом я, в итоге мы вынуждены делать сверхработу за короткий срок, чтобы привести себя хоть в какое-то рабочее состояние.

В короткой всё получилось, за исключением моей небольшой помарки, а в произвольной всё-таки сказалась болезнь. На тренировках Саша прекрасно выполняла свою работу, но, видимо, в какой-то момент наступил спад. К сожалению, он пришёлся на старт. Но Саша выполняла работу просто потрясающе и сделала всё, что могла. Всё, что могла, чтобы подготовиться к этому турниру. Саша обычно катается чисто», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

«Я не сделала всё, что могла», — не согласилась с партнёром Бойкова, допустившая ошибки при приземлениях с параллельного прыжка и выброса.