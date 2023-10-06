Хабибуллина и Княжук: два раза одинаковые падения — значит, нужно принять какие-то меры

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук прокомментировали выступление в соревнованиях спортивных пар на Мемориале Панина-Коломенкина, который проходит в Санкт-Петербурге.

Хабибуллина м Княжук стали только третьими из-за падения с параллельного тройного лутца как в короткой, так и в произвольной программе.

Княжук: В целом мы очень довольны. Прекрасная поддержка Петербурга, все такие позитивные, радостные, особенно к вечеру. Побольше сегодня людей пришло, чем вчера — прям очень радует.

Хабибуллина: Хотим сказать спасибо всем за поддержку.

Княжук: Недочеты по прыжкам? Такое бывает, мы же люди, не можем постоянно идеально выступать, все когда-то ошибаются. Это у нас проверочный старт, такое произошло, ничего страшного.

Хабибуллина: На тренировках, что вчера, что сегодня, такого не было. А на старте два раза абсолютно одинаковые падения — значит, нужно принять какие-то меры.

Княжук: Как будем готовиться к этапу в Омске? Не знаю. Но сегодня вечером мы точно будем гулять по ночному Петербургу, любоваться городом.