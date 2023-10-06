Пётр Гуменник показал программу на песню Rammstein в Санкт-Петербурге

Вице-чемпион России Пётр Гуменник прокомментировал выступление с показательным номером на песню Mein Herz brennt немецкой группы Rammstein на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Ранее Гуменнику запретили показывать короткую программу на композицию этой группы Sonne на контрольных прокатах сборной России, но Пётр выступил под кавер на неё от Radio Tapok на шоу в Китае. Эту же версию фигурист будет показывать на соревнованиях.

«Китайцам все понравилось. Здесь еще больше, мне кажется. Я, если честно, не ожидал, что так сильно будут кричать и хлопать здесь. Трибуны довольно маленькие, но громкие.

Насчет программы, я выбрал Radio Tapok. История с Rammstein, получается, позади. Чья была идея выбрать кавер? Я изначально слышал его песни и потом уже, когда уже начал думать, что делать с музыкой, вспоминать, какие есть каверы, наткнулся на Radio Tapok и выбрал его как самого подходящего. Пришлось ли согласовывать новую музыку? Я согласовал её с тренерами, а они уже, в свою очередь, со всеми остальными, с кем надо было, согласовали. То, что было в Китае — будет моя программа. Я доволен тем, как разрешилась ситуация в итоге. И сам ничего не потерял, и угодил всем. Все задуманное удалось воплотить. Может быть, теперь кому-то лучше будет понять смысл с русскими словами.

Проблема была именно в этой песне, а не в группе? Мне сложно залезть в чью-то голову, разобраться в логике, которую он преследовал. Я думаю, что дело в том, что эту программу я исполняю на показательных, а Sonne я собирался исполнять на соревнованиях. Так как соревнованиях показывают на Первом канале, ему не захотелось, чтобы я именно на соревнованиях катал. Не пробовал ли я навести мосты с этим человеком? Нет. Нет смысла связываться с каким-то конкретным человеком, потому что такая же ситуация может возникнуть и у другого человека. Лучше эту проблему решить комплексно.

Идентичная ситуация у Таисии Проскуряковой? Я удивился, но немножко стало жалко, что она решила программу поменять. Мне кажется, ей можно было оставить. Её никто не просил, а музыка хорошая», — передаёт слова Гуменнника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.