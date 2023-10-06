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Мишин — о возвращении российских фигуристов: надеяться надо, вот и всё

Мишин — о возвращении российских фигуристов: надеяться надо, вот и всё
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Заслуженный тренер России и СССР по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о надежде на возвращение российских фигуристов на международные соревнования, а также прокомментировал слова Елизаветы Туктамышевой о поиске мотивации.

«‎Надеяться надо, вот и всё.

Формально анализируя ситуацию, интерес должен снижаться, но по факту этого не происходит. Это какой-то парадокс.

Я начал тренировать в 70-м году. 53 года, думаю, выдержим и 54-й»‎, — рассказал Мишин в интервью «‎Спорт день за днём»‎.

Напомним, с 6 по 8 октября в Лозанне (Швейцария) проходит заседание совета Международного союза конькобежцев (ISU), на котором будет обсуждаться в том числе возможное возвращение российских спортсменов на международные соревнования.

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