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Коган раскрыл причину, по которой Майя Хромых не выступит на первом этапе Гран-при России

Коган раскрыл причину, по которой Майя Хромых не выступит на первом этапе Гран-при России
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган подтвердил информацию о том, что 17-летняя российская фигуристка Майя Хромых, занимающаяся в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, не выступит на первом этапе Гран-при России, который пройдёт в Уфе с 13 по 16 октября.

«Майя Хромых пропустит этап в Уфе по медицинским показаниям», — приводит слова Когана ТАСС.

Основными соперницами Хромых в Уфе должны были стать Анастасия Зинина и Аделия Петросян.

Отметим, что в сентябре Хромых выступила на контрольных прокатах сборной России, которые прошли в Москве. Фигуристка неудачно представила произвольную программу: Хромых допустила два падения и по ходу выступления сделала лишь один каскад.

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