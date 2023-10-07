Коган раскрыл причину, по которой Майя Хромых не выступит на первом этапе Гран-при России

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган подтвердил информацию о том, что 17-летняя российская фигуристка Майя Хромых, занимающаяся в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, не выступит на первом этапе Гран-при России, который пройдёт в Уфе с 13 по 16 октября.

«Майя Хромых пропустит этап в Уфе по медицинским показаниям», — приводит слова Когана ТАСС.

Основными соперницами Хромых в Уфе должны были стать Анастасия Зинина и Аделия Петросян.

Отметим, что в сентябре Хромых выступила на контрольных прокатах сборной России, которые прошли в Москве. Фигуристка неудачно представила произвольную программу: Хромых допустила два падения и по ходу выступления сделала лишь один каскад.