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«Долгие и благие лета нашему президенту!» Татьяна Навка поздравила Путина с днём рождения

«Долгие и благие лета нашему президенту!» Татьяна Навка поздравила Путина с днём рождения
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Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поздравила президента Российской Федерации Владимира Путина с днём рождения. Напомним, сегодня, 7 октября, Путину исполняется 71 год.

«С Днём рождения, Владимир Владимирович! Долгие и благие лета нашему президенту!» — написала Навка в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее сегодня трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, а ныне глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе также поздравила Владимира Владимировича Путина с днём рождения, записав видеообращение к президенту страны. Стоит отметить, что в видео Вяльбе появилась в свитшоте с надписью «Команда Путина. Народный фронт».

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