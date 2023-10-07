Украинские фигуристы вышли в финал юниорской серии Гран-при ISU в парных видах

По окончании семи этапов юниорской серии Гран-при ISU по фигурному катанию определились шестёрки финалистов в каждом из четырёх видов. Отметим, что финальную шестёрку у девушек составили представительницы Японии и Южной Кореи, а в парных видах среди продолжающих борьбу за титул есть украинские дуэты.

Фигурное катание. Финалисты юниорской серии Гран-при ISU

Девушки: Мао Шимада (Япония), Чжи А Син (Южная Корея), Ами Накаи (Япония), Рена Уэзоно (Япония) Сон Ким, Квон Мин Соль (обе — Южная Корея)

Юноши: Рио Наката (Япония), Чжу Хон Лим (Южная Корея), Франсуа Пито (Франция), Ким Хен Ем (Южная Корея), Даниэль Мартынов (США), Адам Хагара (Словакия)

Пары: Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия), Мартина Ариано-Кент – Шарли Лалиберте-Лоран (Канада), Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина), Оливия Флорес – Люк Ванг (США), Ава Кемп – Йонатан Елизаров (Канада), Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада)

Танцы: Лиа Несет – Артём Маркелов (США), Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия), Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль), Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина), Яли Педерсен – Джеффри Чен (США), Селина Фраджи – Жан-Ан Фурно (Франция)

Финал пройдёт в Пекине (Китай) с 7 по 10 декабря.