Ирина Роднина: в фигурном катании стоит ожидать допуска наших юниоров, как и в футболе

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина предположила, какое решение относительно допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования может быть принято на совете Международного союза конькобежцев (ISU), заседание которого проходит на этой неделе в Лозанне (Швейцария).

«Наверное, в фигурном катании тоже стоит ожидать допуска наших юниоров, как в футболе. Международные федерации потихоньку начинают исправлять свои же ошибки. Думаю, они все прекрасно понимают, что в своё время эмоционально совершили кучу ошибок. Что касается бойкотов, то это логично, что они будут. Но я не могу сказать, повлияют ли они на итоговое решение. Всякое может быть», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».