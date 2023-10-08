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Фанаты Камилы Валиевой разместили ролик в поддержку фигуристки в центре Нью-Йорка

Фанаты Камилы Валиевой разместили ролик в поддержку фигуристки в центре Нью-Йорка
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Болельщики российской фигуристки Камилы Валиевой, дело которой по допинговому скандалу продолжает рассматриваться в Спортивном арбитражном суде (CAS), разместили ролик в её поддержку на экранах площади Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Напомним, с 26 по 28 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходили слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, которая сдала положительную допинг-пробу на триметазидин в декабре 2021 года во время чемпионата России.

Известие о нарушении пришло в разгар Олимпийских игр 2022 года после командного турнира, который сборная России с Валиевой в составе убедительно выиграла. Открытое допинговое дело не позволило вручить призёрам медали — после судебных заседаний судьба наград наконец решится. Но ждать окончания слушаний придётся ещё как минимум месяц. Рассмотрение дела отложили до 9–10 ноября.

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