Глава фан-группы Валиевой рассказала, как был создан ролик с фигуристкой для Times Square

Глава русской фан-группы российской фигуристки Камилы Валиевой Дарья Киржаева рассказала, как создавался ролик в поддержку спортсменки, который в течение двух дней каждые десять минут показывали на Times Square — главной улице Нью-Йорка (США).

«Идея пришла к болельщикам Камилы из Китая — мы с ними готовим поддержку для Камилы совместно. Но три девушки из группы решили сделать от себя личный подарок и придумали это видео. Далее они рассказали нам, что хотят, а мы уже нашли в России двух девушек, кто монтировал видео и искал нужные кусочки. На всё ушло две-три недели. Цель — показать, как мы любим Камилу, что она — настоящий гений, бриллиант и что её любят во всём мире!

В Китае после Игр образовалась большая группа фанатов. Там очень любят Валиеву и всячески её поддерживают. Китайская фан-группа нам помогает в поддержке Камилы. Они как никто умеют организовывать поддержку известных людей и спортсменов. Они часто нам присылают помощь для организации поддержки на соревнованиях. Описать любовь к Валиевой в Китае словами сложно — она к ней большая.

Идея с Time Square тоже принадлежит китайским фанатам? Да, это личная поддержка одного из фанатов. Они организовали и всё оплатили для этого», — приводит слова Киржаевой Sport24.