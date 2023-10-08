Чемпионка Сербии — о бане российских фигуристов: проблем с мотивацией быть не должно

Чемпионка Сербии в женском одиночном катании Антонина Дубинина, выступавшая за Россию до сезона-2016/2017, высказала мнение относительно мотивации российских фигуристов во время отстранения от международных соревнований.

«‎В данной ситуации федерация делает всё возможное для сохранения мотивации у спортсменов. Это и денежные призы, и большое количество соревнований, которые проводятся в те же сроки, что и турниры ISU, болельщики параллельно их смотрят.

А касательно совета… В среде с такой большой конкуренцией, думаю, и не расслабишься, так что проблем с мотивацией быть не должно. И в конце концов они понимают, что рано или поздно вернутся на международную арену. В их же интересах быть к этому готовыми и сохранять форму»‎, — сказала Дубинина в беседе с корреспондентом «‎Чемпионата»‎ Дарьей Кирюхиной.