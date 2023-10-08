Фигуристка Дубинина — об условиях тренировок в Сербии: лёд сливают с июня по сентябрь

Сербская фигуристка, ранее выступавшая за Россию, Антонина Дубинина рассказала об условиях для тренировок по фигурному катанию и его развитии в Сербии.

«‎В Сербии в основном интересуются теннисом, он там как национальный вид спорта. Фигурное катание действительно не очень популярно, но всё-таки набирает обороты. Стало лучше, чем было. Построили, например, очень хороший каток, полностью отремонтировали. И лёд теперь сливают не с апреля по октябрь, а с июня по сентябрь. То есть сезон катания увеличили на пару месяцев. Очень надеюсь, что там кто-нибудь ещё подрастёт из фигуристов!»‎ — сказала Дубинина в беседе с корреспондентом «‎Чемпионата»‎ Дарьей Кирюхиной.

Антонина Дубинина — чемпионка Сербии в женском одиночном катании. Cпортсменка выступала за Россию, с сезона-2016/2017 представляет на соревнованиях Сербию.