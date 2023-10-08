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Лучшая фигуристка Сербии: по российским спортсменам, безусловно, скучают

Лучшая фигуристка Сербии: по российским спортсменам, безусловно, скучают
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Чемпионка Сербии по фигурному катанию Антонина Дубинина рассказала об отношении к российским спортсменам в Европе, а также поделилась мнением о конкуренции в отсутствие россиян на международных соревнованиях.

«‎Ну, внутренне, наверное, все, кто на что-то претендует, всё же радуются, что нет конкуренции. Но в целом по российским спортсменам, безусловно, скучают. С ними больше азарта. Да и конкуренция двигает спорт вперёд, поэтому понимают, что лучше пусть Россия скорее возвращается, чтобы остальные не расслаблялись»‎, — сказала Дубинина в беседе с корреспондентом «‎Чемпионата»‎ Дарьей Кирюхиной.

Антонина Дубинина — уроженка Москвы, представляющая Сербию с сезона-2016/2017. На счету Дубининой шесть побед на чемпионате Сербии.

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