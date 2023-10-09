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Чемпионка Сербии объяснила, почему согласна с поднятием возрастного ценза у фигуристов

Чемпионка Сербии объяснила, почему согласна с поднятием возрастного ценза у фигуристов
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Чемпионка Сербии по фигурному катанию Антонина Дубинина ответила на вопрос, почему согласна с поднятием возрастного ценза у фигуристов.

«Согласна ли с поднятием возрастного ценза в фигурном катании и поможет ли это переломить тенденцию раннего ухода из спорта? Думаю, да. Всё равно, хочешь — не хочешь, но всем интересно выйти во взрослые. Теперь придётся подождать, никто не захочет заканчивать в юниорах, не покатавшись на взрослом уровне. Другое дело, как это отразится на результатах фигуристов, — тут очень спорно. Но возраст окончания карьеры, скорее всего, повысится»‎, — сказала Дубинина в беседе с корреспондентом «‎Чемпионата»‎ Дарьей Кирюхиной.

Антонина Дубинина — уроженка Москвы, представляющая Сербию с сезона-2016/2017. На счету Дубининой шесть побед на чемпионате Сербии.

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