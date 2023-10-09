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«Абсолютно нормально». Чемпионка Сербии — об идее брать компенсацию за переход спортсменов

«Абсолютно нормально». Чемпионка Сербии — об идее брать компенсацию за переход спортсменов
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Чемпионка Сербии в женском одиночном катании Антонина Дубинина высказалась по поводу выплаты компенсации российскими спортсменами государству при смене спортивного гражданства.

«Я считаю, что это абсолютно нормально, если спортсмен числится в сборной России. На подготовку спортсмена выделяются средства: лёд, экипировка, выезды на какие-то, возможно, внутренние соревнования, зарплата. Соответственно, если спортсмен уходит, а федерация потратила на него деньги, то, я считаю, было бы правильно их компенсировать.

Но если переходит спортсмен, не включённый в сборную, например, я в ней никогда не была и свою подготовку оплачивала сама, то о какой компенсации может быть речь? В таком случае, думаю, должны просто давать открепление»‎, — сказала Дубинина в беседе с корреспондентом «‎Чемпионата»‎ Дарьей Кирюхиной.

Антонина Дубинина выступала за Россию, но с сезона-2016/2017 представляет на соревнованиях Сербию.

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