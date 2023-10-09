Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Дубинина — о чемпионате Сербии: последний раз я выступала одна по взрослым

Фигуристка Дубинина — о чемпионате Сербии: последний раз я выступала одна по взрослым
Комментарии

Чемпионка Сербии по фигурному катанию Антонина Дубинина рассказала о чемпионате Сербии.

«Езжу ли я в Сербию на чемпионат страны? Да, каждый год я обязательно участвую в национальном чемпионате. Пропустила разок, когда шла пандемия, так как было очень тяжело добираться.

Много ли человек участвует в нём? Последний раз я выступала одна по взрослым, потому что никого уже не осталось. Однако изначально, когда перешла, человек пять набиралось»‎, — сказала Дубинина в беседе с корреспондентом «‎Чемпионата»‎ Дарьей Кирюхиной.

Антонина Дубинина — уроженка Москвы, представляющая Сербию с сезона-2016/2017. На счету Дубининой шесть побед на чемпионате Сербии.

Французский фигурист исполнил сальто назад на турнире в Китае

Материалы по теме
Эксклюзив
Лучшая фигуристка Сербии Антонина Дубинина: очень нравится, как Камила Валиева катается
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android