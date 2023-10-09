Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чемпионка Сербии — о поездках из России за рубеж: с логистикой кошмар какой-то!

Чемпионка Сербии — о поездках из России за рубеж: с логистикой кошмар какой-то!
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка Сербии по фигурному катанию Антонина Дубинина высказалась о поездках из России на зарубежные соревнования.

«Расстраивает ли, что дорога стала занимать больше времени? Это очень расстраивает! Ладно турнир в Финляндии ещё, это ближе. В прошлом сезоне приходилось и через Дубай летать: шесть часов туда, затем шесть часов в другую сторону, плюс ехать на автобусе. Через Стамбул летала. Стыковки при этом длинные, в отелях приходилось останавливаться. Это ужасно. С логистикой кошмар какой-то!

Такой стресс сказывается на прокатах? Конечно, больше суток добираться без тренировок, приезжать уставшей. Всё это сказывается. Но мне грех жаловаться, потому что есть возможность выступать. У некоторых даже с такими препятствиями этого нет», — сказала Дубинина в беседе с корреспондентом «‎Чемпионата»‎ Дарьей Кирюхиной.

Антонина Дубинина — уроженка Москвы, представляющая Сербию с сезона-2016/2017. На счету Дубининой шесть побед на чемпионате Сербии.

Материалы по теме
Фигуристка Дубинина — о чемпионате Сербии: последний раз я выступала одна по взрослым
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android