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Дизайнер Куклычёва рассказала, как организовала модный показ костюмов для спорта

Дизайнер Куклычёва рассказала, как организовала модный показ костюмов для спорта
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Организатор Moscow Sport Fashion Day, дизайнер Алёна Куклычёва рассказала об организации модного показа спортивных костюмов.

«Это первый Moscow Sport Fashion Day — это показы одежды спортивных дизайнеров, которые проходят на высоком уровне. Нас поддержало 13 дизайнеров из фигурного катания и художественной гимнастики, а также множество партнёров. Люди в нас поверили, сказали, что это ниша, которая ещё никем не занята и, скорее всего, она будет развиваться. Может быть, у нас ещё будут последователи, потому что, если брать обычную одежду, то там проходит очень много показов. А в сфере одежды для спорта вообще ничего нет. Мы участвовали в Estet Fashion Week, но мы всё-таки были неформатом. А сейчас мы организовали показ только костюмов для спорта. Мы достаточно на высоком уровне это сделали, но я думаю, что можно ещё круче. Следующее мероприятие у нас пройдёт в феврале», — сказала Куклычёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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