Дизайнер Куклычёва рассказала, как организовала модный показ костюмов для спорта

Организатор Moscow Sport Fashion Day, дизайнер Алёна Куклычёва рассказала об организации модного показа спортивных костюмов.

«Это первый Moscow Sport Fashion Day — это показы одежды спортивных дизайнеров, которые проходят на высоком уровне. Нас поддержало 13 дизайнеров из фигурного катания и художественной гимнастики, а также множество партнёров. Люди в нас поверили, сказали, что это ниша, которая ещё никем не занята и, скорее всего, она будет развиваться. Может быть, у нас ещё будут последователи, потому что, если брать обычную одежду, то там проходит очень много показов. А в сфере одежды для спорта вообще ничего нет. Мы участвовали в Estet Fashion Week, но мы всё-таки были неформатом. А сейчас мы организовали показ только костюмов для спорта. Мы достаточно на высоком уровне это сделали, но я думаю, что можно ещё круче. Следующее мероприятие у нас пройдёт в феврале», — сказала Куклычёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.