«Откровенный беспредел». Гуляев заявил, что ISU не рассматривает вопрос допуска россиян

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев ответил, обсуждался ли вопрос допуска россиян и белорусов на международные турниры во время совета Международного союза конькобежцев (ISU) в Лозанне (Швейцария), который прошёл с 6 по 8 октября.

«К сожалению, этот вопрос даже не обсуждался, хотя стоял в повестке. Откуда взялась информация о разделении нас и белорусов, мне непонятно, этот вопрос даже кулуарно не обсуждался. Это я могу заявить ответственно, поскольку наш представитель Александр Кибалко входит в состав совета ISU. К сожалению, и в этот раз мы не дождались никаких новостей.

Удивляет, почему это произошло. Хотя понимание и догадки есть. Президент ISU, скорее всего, побоялся взять ответственность о допуске россиян и белорусов на фоне того, что все остальные зимние федерации занимают явно направленную антироссийскую позицию.

Они сами определяют повестку, мы никаким образом повлиять на это не можем. События последнего времени не оставляют никаких сомнений, что эти ребята делают что хотят, попирая все мыслимые и немыслимые правила, в первую очередь олимпийскую хартию. Думаю, что Кубертен уже неоднократно перевернулся. То, что происходит сейчас, кроме как откровенным беспределом назвать невозможно», — приводит слова Гуляева «Матч ТВ».