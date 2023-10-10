Глеб Смолкин выразил солидарность с жителями Израиля

Фигурист Глеб Смолкин, выступающий в танцах на льду в паре с дочерью Этери Тутберидзе Дианой Дэвис, выразил слова поддержки народу Израиля. «Часть моей семьи живёт в Израиле. Они сейчас под ежедневными обстрелами. Моё сердце и мысли с ними. Верю, Израиль выстоит!» — написал Смолкин на странице в социальной сети.

Напомним, Глеб Смолкин и Диана Дэвис являются серебряными призёрами чемпионата России (2022), бронзовыми призёрами чемпионата России среди юниоров 2020 года и победителями финала Кубка России среди юниоров (2021).

В начале 2023 года сообщалось, что Смолкин, у которого есть еврейские корни, вместе с партнёршей по дуэту может представлять Израиль на соревнованиях по фигурному катанию, однако позже пара начала выступать под флагом Грузии.