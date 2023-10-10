Костомаров сообщил, что будет участвовать в гастролях шоу Авербуха «Письма любви»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров сообщил, что планирует отправиться на гастроли с шоу серебряного призёра Олимпийских игр, хореографа, тренера и продюсера Ильи Авербуха «Письма любви». Гастроли пройдут в российских городах в следующем году.

«Мы по-прежнему работаем с Ильёй Авербухом, нам предстоят, скорее всего, гастроли после Нового года, в которых я буду тоже принимать участие, наверное, не столько как фигурист, хотя я обязательно попробую выйти на лёд. Но мы здесь, в Сочи, полтора месяца делали новую программу «Письма любви», скорее всего, она и будет проходить по городам России. Будет достаточно большой, грандиозный тур», — приводит слова Костомарова ТАСС.

Напомним, Костомаров попал в больницу в начале 2023 года с тяжёлой формой пневмонии. Из-за стремительного развития заболевания у фигуриста развился некроз тканей. Врачи приняли решение частично ампутировать Костомарову ноги и руки. На данный момент спортсмен прошёл процедуру протезирования ног.