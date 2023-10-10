Роман Костомаров: серьёзно заниматься какими-то видами спорта мне вряд ли можно

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров сообщил, что не планирует серьёзно заниматься какими-либо видами спорта. Фигурист подчеркнул, что не станет выступать в соревнованиях для инвалидов, однако намерен поддерживать свою физическую форму.

«Серьёзно заниматься какими-то видами спорта, думаю, вряд ли можно. Многие знакомые мне предлагают олимпиады для инвалидов, но я своей вершины достиг в спорте, она уже в прошлом. Сейчас моим приоритетом является поддержание формы, тяжелее стало морально и физически во всех направлениях, но главное, чтобы было желание. Желание у меня есть — поддерживать себя в форме, оставаться спортсменом, хоть я и многого лишился», — приводит слова Костомарова ТАСС.

Напомним, Костомаров попал в больницу в начале текущего года с серьёзной формой пневмонии. Позже у спортсмена развился некроз тканей, из-за которого врачи приняли решение частично ампутировать Костомарову ноги и руки.