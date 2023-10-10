Роман Костомаров: обязательно попробую выйти на лёд на коньках

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров рассказал, что планирует выйти на лёд после перенесённых операций. Спортсмен подчеркнул, что процесс возвращения на лёд для него не будет быстрым, однако выразил надежду, что в будущем сможет порадовать зрителей своим катанием.

«Новые коньки я ещё не тестировал, в процессе, стопа не родная, карбоновая. Нужно подобрать ещё ботинки, коньки и подстроиться как-то под нынешний протез, поскольку без голеностопа фигурное катание достаточно проблематичная вещь. Все тонкие элементы, которые ты можешь исполнять на льду, достигаются благодаря многолетним тренировкам и многолетней работе тех мышц, которые непосредственно я потерял. Это процесс небыстрый. Я попробую обязательно, вряд ли я буду так же кататься, как раньше, но для того, чтобы выйти на лёд и порадовать себя и тех зрителей, которые будут видеть, конечно же, нужно ждать. Это состоится», — приводит слова Костомарова ТАСС.

Ранее Костомаров заявил, что планирует отправится на гастроли с шоу хореографа Ильи Авербуха «Письма любви».