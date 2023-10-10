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Роман Костомаров рассказал о планах по восстановлению левой руки

Роман Костомаров рассказал о планах по восстановлению левой руки
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров рассказал об операции, которую перенесёт в скором времени. Спортсмен сообщил, что ему проведут пластическую операцию на левой руке, после чего планируется начать процесс протезирования.

«С левой рукой в ближайшее время должны поехать к хирургам. Должна быть операция, должны её закрыть, рану, возможно, почистить. Плюс сделать пластику, чтобы оставшаяся фаланга большого пальца смогла функционировать, что-то зажимать и помогать в жизни каким-то образом. Сейчас она срослась и малоподвижна, поэтому будет пластическая операция, и на этом всё, потом уже будем делать протезы», — приводит слова Костомарова ТАСС.

Напомним, Костомарову была проведена частичная ампутация ног и рук в связи с развитием некроза тканей на фоне тяжёлой формы пневмонии.

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