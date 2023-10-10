Александра Трусова рассказала о попытках исполнить пятерной лутц

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала, какие новые элементы ультра-си пыталась исполнить после Игр в Пекине.

На Олимпиаде Трусова приземлила в произвольной программе пять четверных прыжков, но среди них не было риттбергера.

«Последний раз четверной риттбергер прыгала после Олимпиады. Я тогда пробовала всё, что можно, включая пятерной лутц, четыре-четыре, четыре-ойлер-четыре. Пробовала, но не учила, интересно было. Также риттбергер. Делала в степ-аут. Но, когда я выезжала чистый, делала его без рук, а после Олимпиады пробовала с руками и только в степ-аут получалось.

Насколько удачно получался пятерной прыжок? На удочке получалось, конечно. На удочке несложно. А без удочки, конечно, нет.

Насколько удачно получался каскад из двух четверных? Если бы это получилось, я бы это выложила. Так, я всё попробовала, но понимала, что для этого нужно очень много работать, нужно готовиться. Это было чисто попробовать. Никакой цели в этом не было. Если бы была, тогда, может, и получилось бы», — сказала Трусова в «Прокат Show» на канале ОККО в You Tube.