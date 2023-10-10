Александра Трусова: риттбергер — самый сложный, он непредсказуемый

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова, приземлившая пять четверных прыжков в произвольной программе на Играх в Пекине, объяснила, почему никогда не исполняла на соревнованиях четверной риттбергер, который прыгала на тренировках.

«Почему никогда не вставляла четверной риттбергер в программу? Не было, потому что, во-первых, я его никогда стабильно не прыгала, чтобы каждый день прыгать и выезжать, и у меня и так уже настолько была сложная программа. Я не собиралась вставлять четверной риттбергер, собиралась тройной аксель вместо двойного. Даже пыталась в олимпийском сезоне. Но это уже было намного сложнее, и мы убрали эту идею. А риттбергер — нет. Могу сказать, что риттбергер — самый сложный. Он непредсказуемый такой, что можно всегда слететь с ребра», — сказала Трусова в «Прокат Show» на канале ОККО в YouTube.