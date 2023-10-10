Александра Трусова: сейчас я не в той форме, чтобы соревноваться в прыжках с мужчинами

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова, приземлившая пять четверных прыжков в произвольной программе на Играх в Пекине, высказалась о возможности своего участия в чемпионате России по прыжкам.

«Да, наверное, хотела бы. В той форме, в которой я была на олимпийский год. В такой хотела бы, потому что можно показать много. Немного по-другому просто вижу прыжковый турнир сам по себе. Считаю, что, пожалуй, смысл в том, чтобы показать разные прыжки. Показать, что ты умеешь и этот прыжок, и этот, и этот прыжок. Потому что некоторые фигуристы лучше прыгают с левой ноги, некоторые фигуристы лучше прыгают с правой ноги.

Какой четверной прыжок заявила бы? Конечно, лутц, это самый дорогой прыжок, и ещё он у меня самый любимый.

Стоит ли сделать прыжковый турнир международным? Это точно не мне решать. Я, конечно, только за, я очень люблю прыжки в фигурном катании, и было бы, думаю, интересно посмотреть, особенно на мужчин.

С кем бы из них посоревновалась? Опять же, в такой форме, в которой была, в принципе, с Нейтаном Ченом, Ильёй Малининым, Юдзуру Ханю, Сёмой Уно. А сейчас я не в той форме, чтобы соревноваться в прыжках с мужчинами», — сказала Трусова в «Прокат Show» на канале ОККО в YouTube.