«Скольжение стало лучше». Журанков отметил прогресс Дэвис/Смолкина в танцах на льду

Спортивный комментатор Андрей Журанков отметил прогресс танцевального дуэта Диана Дэвис/Глеб Смолкин, который с сезона-2023/2024 выступает за Грузию.

После смены спортивного гражданства Дэвис и Смолкин выиграли турнир Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США) и стали вторыми на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе (Словакия), являющемся турниром серии «челленджер».

«Две рабочие программы. По моему ощущению, ни та ни другая программы их визитной карточкой пока не станет. Может быть, год паузы сказывается. Это первый момент. Второй момент — выступают под новым флагом. Это период возвращения пары на мировой лёд. До Олимпиады далеко, время ещё есть.

Мне показалось, что скольжение стало лучше, что много работали над скольжением и они это стараются показывать», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».