«На нет это вряд ли когда-то сойдёт». Елизавета Худайбердиева — о проблемах со здоровьем

Чемпионка России Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцевальном дуэте с Егором Базиным, рассказала о расстройстве пищевого поведения – проблеме со здоровьем, с которой она борется на протяжении своей карьеры.

«К сожалению, на нет это вряд ли когда-то сойдёт. Ты должен постоянно об этом думать, контролировать себя, не отпускать. Это как своего рода зависимость – как алкоголизм, сигареты. Ты должен не срываться, а держать себя в кондиции, чтобы объяснять себе, что тебе это не нужно, ты счастлив жить без этого. Вряд ли это какой-то стресс, хотя у всех по-разному.

В моём случае это началось очень давно – с совсем раннего, несознательного возраста меня ограничивали в питании. Сказали, что у меня плохая наследственность, что я в 12 лет буду размеров моей мамы. У меня мама – крупная женщина, она, естественно, испугалась и перестала меня кормить. Всегда были все скандалы, связанные с весом. Я просто в сознательном возрасте уже не помнила, что такое жить без этого.

В какой-то момент Кирилл (Благов — продюсер Первого канала, на тот момент муж Елизаветы Худайбердиевой. — Прим. «Чемпионата») мне очень помог, один из немногих. Да нет, единственный, первый человек, который сказал: «Всё, я готов, мы с тобой должны из этого выбраться, я тебе помогу». Отчасти, наверное, всё моё близкое окружение понимало, что у меня есть какие-то проблемы, они это видели, но как-то вроде «она же взрослая, пусть разбирается сама, мы сейчас влезем, что-то скажем, она расстроится, обидится, пусть разбирается сама», — сказала Худайбердиева в «Прокат Show» на канале ОККО в YouTube.