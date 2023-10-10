Мария Талалайкина — о возвращении в Россию: хотелось, чтобы меня машина сбила и всё

Российская фигуристка Мария Талалайкина рассказала, с какими трудностями столкнулась, вернувшись в Россию после неудавшейся смены спортивного гражданства.

«Это был очень сложный период в моей жизнь. Я решила, что надо восстанавливаться. Но где? На массовых катаниях. Ходила, каталась с детьми. Очень тяжело это давалось. Иногда выходишь, а лёд не залит, просто закатан… Я заплатила деньги, почему вы не можете лёд залить? В таких условиях было тяжело.

Случилась какая-то апатия — ничего не хотелось, ничего не получалось, никаких вариантов не было. И вообще, что мне делать в этой жизни? Я нигде не учусь, ни с кем тут не общаюсь. Хотелось просто, чтобы меня машина сбила и всё. Правда. Каждый день плакала. Это самое ужасное, когда ты не знаешь, что будет дальше. Будешь ли ты ещё кататься?

Был вариант вернуться, но я думала, что меня не возьмут обратно в Россию. А потом в один момент позвонила тренерам. Когда вернулась, думала: «Хороший ли я выбор сделала? Правильно ли я здесь нахожусь?» В том сезоне были соревнования — в короткой вообще ничего не сделала, в произвольной еле как. В те моменты думала: «Может, всё, я уже закончилась как спортсменка?» Потом были ещё одни соревнования, там выступила чуть лучше, но всё равно плохо, на последних местах. Сидела и думала: «А что мне делать? Как дальше жить? Надо хотя бы куда-то поступить, чтобы учиться. Если будет желание, продолжу. Если нет, то всё — конец».

Вроде поступила, вроде вышла на лёд, вроде начала что-то восстанавливать. Потом был спад несколько недель, уже в этом сезоне. Ничего не могла, падала со всего. Потом начались проблемы с весом — пришлось приводить себя в форму.

Держать себя в форме требует очень больших усилий. У нас же эстетический вид спорта. Если ты выходишь толстый — и тебе тяжело, и выглядит это ужасно. На самом деле я и сейчас выгляжу ужасно», — приводит слова Талалайкиной Sport24.