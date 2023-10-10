Талалайкина заявила, что после скандала не общается с бывшей подругой Нугумановой

Российская фигуристка Мария Талалайкина рассказала, что не поддерживает отношения с бывшей подругой и одногруппницей Елизаветой Нугумановой после случившегося год назад скандала.

Нугуманова уговорила Талалайкину поддержать её в конфликте с тренером Евгением Рукавицыным. Но по возвращении в Россию после неудачной смены спортивного гражданства Мария взяла свои слова обратно.

«Общаюсь ли с Лизой Нугумановой? Нет. Вообще никак.

Держу ли на неё зло? Нет. Я вообще такой человек, который помнит почему-то только хорошее, даже если ему делали плохое. Это тоже плохо на самом деле. Я вся такая открытая, а в любой момент мне могут сделать плохое. Надо быть с этим аккуратнее», — приводит слова Талалайкиной Sport24.