Журанков: в «Лебедином озере» Дэвис-Смолкина по эмоциям не хватало «чёрного лебедя»

Спортивный комментатор Андрей Журанков высказался о выступлении Дианы Дэвис и Глеба Смолкина под «Лебединое озеро».

«Диана Дэвис не додаёт эмоций, которые должна давать артистка, которая танцует в данном случае чёрного лебедя», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые сменили спортивное гражданство на Грузинское, выступили на турнире в США под «Лебединое озеро» Петра Чайковского. В дебюте за новую команду пара выиграла золото (191,82 очка). Дочь Этери Тутберидзе заявила, что они «рады успешно начать сезон под грузинским флагом».

В сезоне-2020/2021 пара выиграла финал Кубка России среди юниоров, а через гол заняла второе место на чемпионате России.

На мировой арене пара Дэвис и Смолкина в сезоне-2021/2022 выиграли Челленджеры. Warsaw Cup, а также заняли 7 место на Чемпионате Европы и 14 на Олимпийских играх в Пекине.