«Чертяга, как он прыгает!» Боброва объяснила, что её поражает в Илье Малинине

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва высказалась о фигуристе Илье Малинине.

«Чертяга, как он прыгает! Он едет и концентрируется больше на руках, как ему сказали: здесь вытянуть, сделать и т. д. И тут так прыжок — четверной прыгнул, поехали дальше. Ты серьёзно? Ну, там реально первый четверной лутц. Я такая: «По легкотне пошёл тройной первый прыгнул». Потом мне высвечивается: четверной лутц. Я мотаю обратно, потому что вообще не верю — так легко», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

Малинин дебютировал на международной арене летом 2019 года, выиграв турнир Philadelphia Summer International. В ходе юниорской серии Гран-при он занял четвёртое место на этапе в США и седьмое — на этапе в Италии.

18-летний фигурист Илья Малинин является бронзовым призёром чемпионата мира (Сайтама-2023), а также чемпионом мира в командном соревновании (Токио-2023).